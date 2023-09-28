Тренер Бивола ответил Саулю Альваресу: «Его слова вызывают только улыбку»

Главный тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) Геннадий Машьянов отреагировал на слова абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2), который сказал, что он лучше Бивола.

«Читал интервью Канело. Его слова вызывают только улыбку. Не знаю, что им двигало во время этих заявлений... Ну, если ты считаешь, что был не очень хорошо готов и считаешь себя лучшим, ну, выходи тогда на реванш. Подготовься, проведи второй бой, реваншируйся... Времени-то у него было предостаточно. А он выбрал других более проходных соперников. Даже переговоров о реванше не было. Никто ни о чем не говорил, ничего не предлагали. Ну надо доказывать на ринге, а эти слова... Несерьезно», — сказал Машьянов matchtv.ru.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.