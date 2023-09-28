Эдди Хирн рассказал, почему Бивол не дрался год: «У него была травма»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что у чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) была травма руки.

«Я как-то сказал ему: «Тебе нужно рассказать людям о травмированной руке, поскольку кажется, что ты пропустил год по нашей вине». В начале этого года у него все было в порядке, но затем он получил травму. Мы ожидаем, что Бивол выступит до конца года, а затем выйдет на победителя боя Каллум Смит — Артур Бетербиев и сразится за звание абсолютного чемпиона», — сказал Хирн в интервью Seconds Out.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).