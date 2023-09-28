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Батыргазиев назвал фаворита в бою Альвареса и Чарло

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев (9-0, КО 6) поделился своими ожиданиями от поединка Сауля Альварес и Джермелла Чарло.

«Если честно, не люблю прогнозы, но фаворитом в этом противостоянии вижу Канело. За его плечами колоссальный опыт, он умеет бить, умеет изматывать соперника. А Чарло будет надеяться на досрочную победу, на какой-то четкий удар. Хотя считаю, что Канело не даст ему это сделать», — приводит слова Батыргазиева «Спорт День за Днем».

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/batyrgaziev-nazval-favorita-v-boyu-alvaresa-i-charlo
Бокс
Альберт Батыргазиев
Сауль Альварес
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