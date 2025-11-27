Мурат Гассиев: «Знаю, что бой с Пулевым будет одним из самых сложных в карьере»

Российский боксер Мурат Гассиев (32-2, КО 25) объяснил, почему встречу с болгарином Кубратом Пулевым 32-3, КО 14) можно считать определяющей в его карьере.

«У меня отличное настроение, лагерь подходит к концу. Теперь нужно подойти к бою в хорошей форме и психологическом настрое. На данный момент свою форму оцениваю на 90 процентов, впереди доработка тактических моментов. Все по плану. К 12 декабря я подойду к поединку в оптимальной форме. У меня несколько раз была возможность боксировать за чемпионские пояса, это очень приятные эмоции и ощущения. Особенно когда тебе поднимают руку, и ты завоевываешь титул. Сделаю все возможное, чтобы испытать эти чувства вновь. Каждый бой — новый вызов. Да, на кону сейчас стоит титул чемпиона мира, но для меня это очередной бой, очередной соперник, к которому нужно подойти на 100% готовым. В общем, был бы это бой за пояс или рейтинговый поединок... Я готовился бы одинаково. Не скрываю, что в связи со статусом предстоящего боя присутствует дополнительная ответственность. Но не обращаю большого внимания на этом, я сфокусирован на своей работе, комбинациях и так далее. По крайней мере сейчас.

Если говорить про Пулева... В первую очередь это чемпион мира в тяжелом весе с большим опытом. Он боксировал с многими топами. Ему 44 года, это габаритный крупный боксер. Но я не считаю его старым, никакой недооценки в его сторону нет. Готовлюсь с полной серьезностью. Уверен, что просто так без боя он пояс не отдаст. Я знаю, что это будет один из самых сложных боев в моей карьере. Не спорю, что каждый следующий поединок важен. Но сейчас на кону стоит титул. И можно сказать, что сейчас для меня все или ничего. Этот бой ответит на многие вопросы — готов ли я, или нет.

Есть такие моменты и ситуации, которые от меня не зависят. Но от меня зависит желание тренироваться и стать чемпионом мира. Я постараюсь это показать. Говоря про сильные качества Пулева, он даже после пропущенных ударов, даже если он падает, встает и продолжает драться. Насколько это возможно. Пулев в хорошей форме. Посмотрите его последний бой с Мануэлем Чарром, который продлился все 12 раундов. Думаю, он со всей серьезностью готовится к нашей встрече», — сказал Гассиев в интервью пресс-службе Федерации бокса России.

К противостоянию с Пулевым Гассиев готовится под руководством тренера Антона Кадушина.

«Я сразу же согласился на предложение побоксировать с Пулевым за пояс. Это было спустя две недели после возвращения из Майами. Мы отправились в «Лесную опушку», а мой близкий друг Арсен Азиев знаком с Антоном Кадушиным. И он мне посоветовал этого специалиста. Так сошлись звезды — у Антона здесь недалеко живет мама. Он приехал, мы где-то три часа общались, поняли друг друга. Поняли, что у нас схожее понимание бокса. В итоге мы начали работать вместе, и этой работой я доволен. За ОФП у нас в команде отвечает Рональд Басиев, а за бокс — Антон Кадушин. Повторюсь, на сегодняшний день я очень доволен работой с этими специалистами», — добавил Гассиев.

Гассиев и Пулев возглавят турнир «BETCITY IBA.PRO 13», который пройдет 12 декабря в Дубае.

В последний раз 32-летний Гассиев выходил на ринг в конце августа в США, досрочно победив американца Джереми Милтона. Гассиев владел титулами WBA и IBF в первом тяжелом весе, а с конца 2020 года россиянин выступает в тяжелом дивизионе. В рейтинге WBA Гассиев занимает 12-ю строчку.

Бронзовый призер чемпионата мира-2005 и чемпион Европы-2008 Пулев свой последний профессиональный бой провел в декабре 2024 года в Софии, когда единогласным решением судей победил немца Мануэля Чарра и завоевал пояс регулярного чемпиона WBA. Таким образом, Пулев в бою с Гассиевым проведет свою первую защиту. По ходу карьеры 44-летний Пулев встречался с такими боксерами, как Энтони Джошуа, Дерек Чисора, Кевин Джонсон, Владимир Кличко, Александр Устинов, Хью Фьюри и многими другими.