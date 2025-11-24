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24 ноября 2025, 13:35

Боксер Ванес Мартиросян умер в возрасте 39 лет

Алина Савинова

Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян скончался после продолжительной болезни, сообщает The Ring.

Как отмечает источник, спортсмен на протяжении двух лет боролся с раком кожи. Он умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 39 лет.

Мартиросян становился победителем турнира «Золотые перчатки». В 2004 году он выступал на Олимпийских играх в Афинах в составе сборной США. В любительской карьере боксер одержал 120 побед при 10 поражениях, в профессиональной — 36 побед при 4 поражениях.

В 2018 году Мартиросян проиграл нокаутом во втором раунде казахстанцу Геннадию Головкину в поединке за титулы WBA Super и WBC в среднем весе, а в феврале 2019-го объявил об уходе из бокса.

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