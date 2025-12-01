Кроуфорд возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN

Портал ESPN составил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Рейтинг возглавил действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд. Также в тройку вошли украинец Александр Усик и японец Наоя Иноуэ.

Рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN:

1. Теренс Кроуфорд (42-0).

2. Александр Усик (24-0).

3. Наоя Иноуэ (31-0).

4. Дмитрий Бивол (24-1).

5. Джесси Родригес (23-0).

6. Артур Бетербиев (21-1).

7. Дэвид Бенавидес (31-0).

8. Шакур Стивенсон (24-0).

9. Дзюнто Накатани (31-0).

10. Девин Хейни (33-0).