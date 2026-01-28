Фьюри — о возобновлении карьеры: «Сердце всегда было и будет в боксе»

Бывший чемпион мира британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал возобновлении карьеры.

«Рад вернуться. Сердце всегда было и всегда будет в боксе. Кто-нибудь, пойдите и скажите королю, что туз вернулся», — приводит слова Фьюри The Ring Magazine.

28 января, стало известно, что 11 апреля британец проведет поединок с россиянином Арасланбеком Махмудовым.

Бой в тяжелой весовой категории пройдет 11 апреля в Великобритании.

В октябре 2025 года 36-летний Махмудов одержал победу в поединке с Дэвидом Алленом единогласным решением судей и стал новым чемпионом WBA Inter-Continental в супертяжелом весе. В активе Махмудова 20 побед (19 нокаутом) и два поражения.

Фьюри в бою против Александра Усика в декабре 2024 года в Эр-Рияде потерпел поражение единогласным решением судей. На его счету 34 победы (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.