Джейк Пол: «Нганну сказал мне прямо в лицо, что Тайсон нокаутирует меня»

Блогер и боксер Джейк Пол (10-1) рассказал, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) уверен в победе экс-абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6) над Полом.

«Франсис Нганну сказал мне прямо в лицо, что Майк Тайсон нокаутирует меня. Посмотрим, большой парень, посмотрим. У тебя впереди свои «проблемы», — написал Пол в соцсети X.

Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Нганну проведет дебютный бой в PFL против чемпиона лиги в тяжелом весе Ренана Феррейры (13-3) 19 октября.