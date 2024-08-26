Джейк Пол — о рекорде Роналду на YouTube: «Это безумие»

Блогер и боксер Джейк Пол (10-1) был очень удивлен, когда узнал, что YouTube-канал португальского футболиста Криштиану Роналду стал самым быстрорастущим каналом в истории, набрав 1 миллион подписчиков всего за 90 минут.

«Это безумие, чувак. Я работал всю жизнь и набрал 22 подписчика, а он побил их за 24 часа. Это просто показывает его звездную силу. Это безумие, чувак. Но поздравляю его и надеюсь, что он выпустит несколько классных видео, и я думаю, что это круто, что он на этой платформе.

Обгонит ли он MrBeast? Я так не думаю. Я думаю, что в какой-то момент он замедлится, а потом просто выйдет на плато", — сказал Пол TMZ Sports.

На данный момент на YouTube-канал Роналду подписалось свыше 40 млн пользователей.