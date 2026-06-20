Йока — о бое с Гассиевым: «Его стиль идеально подходит для меня. Я выше и техничнее»

Французский боксер Тони Йока считает, что поединок с регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым может стать удобным для него.

12-раундовый бой между боксерами возглавит турнир «IBA.PRO 19», который пройдет 11 июля в Москве.



«Я чувствую, что стиль Мурата идеально подходит для меня, потому что он идет вперед и любит драться. Я выше ростом и считаю, что движение и техника у меня лучше. Я думаю, что наши два стиля идеально сочетаются. В 2022 и 2023 годах у меня все шло плохо. Всего было понемногу. Были проблемы с боксом, я был слишком легким, работал не с теми людьми и не с тем промоутером, а также у меня были проблемы в семье. Но я прошел через это. Сейчас я выиграл четыре боя подряд и больше не думаю о том периоде. Я верю, что вступаю в заключительную главу своей карьеры, и надеюсь, что она будет прекрасной», — приводит Федерация бокса России слова француза.

На счету 34-летнего Йоки 15 побед при 3 поражениях в профессиональном боксе. У 32-летнего Гассиева 33 победы при 2 поражениях. Россиянин завоевал регулярный титул WBA в тяжелой категории в декабре 2025 года в Дубае на турнире «IBA.PRO 13», когда в шестом раунде нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.