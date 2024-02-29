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29 февраля, 09:43

Флойд Мейвезер рассказал, как Бенавидесу заполучить бой с Альваресом

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) считает, что обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) должен всех побеждать и рано или поздно он станет чемпионом.

«Если Давид Бенавидес будет продолжать побеждать бойца за бойцом, чемпиона за чемпионом, то в конце концов он станет чемпионом. И тогда все захотят с ним драться. Как и я, вы должны ждать своей очереди. Дэвид Бенавидес — отличный боец. Все, что Дэвиду нужно делать, — это продолжать выходить на ринг и побеждать парней, оставаться сосредоточенным, и тогда он станет тем, кем нужно», — сказал Мейвезер Fight Hype.

Бенавидес в прошлом бою одолел Деметриуса Андраде (32-1) в шестом раунде, когда угол Андраде отказался от продолжения поединка. Поединок состоялся 2 декабря 2023-го в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.

Альварес в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Сауль Альварес
Флойд Мейвезер-младший
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