Харитон Агрба: «В бою с Боррего будет ярко, зрелищно и красиво»

Серебряный призер Европейских игр-2019 россиянин Харитон Агрба рассказал, чего ждет от поединка с мексиканцем Хосе Мигелем Боррего.

Бой состоится 3 марта в Сочи и возглавит очередное шоу «Ночь чемпионов IBA».

— Нахожусь в предвкушении этого нового вызова, мне будет противостоять интересный соперник. Я не боксировал с оппонентом такого стиля. Здорово, что у меня есть такая возможность. Плюс это претендентский поединок. Мы полностью заряжены и готовы! Я очень хочу показать красочный бой.

— Насколько вы готовы зарубиться с мексиканским соперником?

— Поддаваться манере и стилю соперника точно не стоит. Я буду стараться диктовать свой бокс, показывая качественную работу. Буду стараться не поддаваться эмоциям в бою с Боррегой. В боксе одна ошибка может стать фатальной. Насколько знаю, мой оппонент серьезно готовится. В своем последнем поединке на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Казахстане он досрочно победил чемпиона мира 2023 Асланбека Шымбергенова. Это говорит о силе Боррего. С нетерпением жду бой с этим мексиканским соперником, — заявил Агрба.