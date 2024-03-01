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1 марта, 15:04

Харитон Агрба: «В бою с Боррего будет ярко, зрелищно и красиво»

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Серебряный призер Европейских игр-2019 россиянин Харитон Агрба рассказал, чего ждет от поединка с мексиканцем Хосе Мигелем Боррего.

Бой состоится 3 марта в Сочи и возглавит очередное шоу «Ночь чемпионов IBA».

— Нахожусь в предвкушении этого нового вызова, мне будет противостоять интересный соперник. Я не боксировал с оппонентом такого стиля. Здорово, что у меня есть такая возможность. Плюс это претендентский поединок. Мы полностью заряжены и готовы! Я очень хочу показать красочный бой.

— Насколько вы готовы зарубиться с мексиканским соперником?

— Поддаваться манере и стилю соперника точно не стоит. Я буду стараться диктовать свой бокс, показывая качественную работу. Буду стараться не поддаваться эмоциям в бою с Боррегой. В боксе одна ошибка может стать фатальной. Насколько знаю, мой оппонент серьезно готовится. В своем последнем поединке на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Казахстане он досрочно победил чемпиона мира 2023 Асланбека Шымбергенова. Это говорит о силе Боррего. С нетерпением жду бой с этим мексиканским соперником, — заявил Агрба.

Вечер бокса 3 марта в Сочи будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA) и пройдет в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
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