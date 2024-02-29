Тим Цзю уверен, что побьет Сауля Альвареса

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) ответил, как сложится его потенциальный поединок с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2).

«Прогноз на мой бой с Альваресом? Моя победа решением судей», — сказал Цзю на The DAZN Boxing Show.

Цзю подерется с Китом Турманом (30-1) 30 марта в Лас-Вегасе, США. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.