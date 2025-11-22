Федор Емельяненко: «Готовится контракт на бой с Кро Копом. Промоутер — сербская сторона»

Легендарный российский боец Федор Емельяненко рассказал «СЭ», что его боксерский поединок с Мирко «Кро Копом» Филиповичем может состояться в марте или апреле в Белграде.

— Расскажите о процессе переговоров по бою с Мирко. Насколько вы уже близки к договоренности? Кто, скорее всего, станет организатором этого поединка? Вы недавно в Сербию ездили.

— Да, мы ездили в Сербию. Промоутером будет именно сербская сторона. Все двигается в положительном направлении. Пока все складывается хорошо. Насколько я знаю, сейчас готовится контракт. Принципиальная договоренность есть. Все идет к тому, что бой случится.

— Бой планируется на май?

— Нет, в марте-апреле. В Белграде на большой арене («Белградская арена», вместимость трибун — 18 тысяч зрителей. — Прим. «СЭ»).

— Как Мирко смотрит на то, что ему, вероятно, придется боксировать в Белграде?

— Знаю, что в Белграде у него очень большое количество фанатов, 100 процентов. Там его очень поддерживают, как спортсмена очень уважают. Там и до Хорватии недалеко. Приедут с Мирко и свои [хорватские] болельщики тоже.

— Это будет не выставочный бой, а настоящий?

— Настоящий, да.

— Вам, получается, надо будет получить боксерскую лицензию.

— Это не ко мне уже. Это уже будем ближе к делу. Сейчас боксирую, тренируюсь. Это не мои проблемы.

— Будет восемь раундов?

— Сейчас — да, идет разговор о восьми раундах. Восемь раундов по 3 минуты.

— С Денисом Лебедевым будете работать?

— Я Дениса попросил, да, чтобы он был в форме. Он сказал, что будет набегать, тренироваться, готовиться. Денис сказал: «Я тебя услышал». Ну, подождем, посмотрим.

В августе 2005 года Федор Емельяненко победил Мирко Филиповича в поединке по правилам ММА на турнире PRIDE Final Conflict 2005, тогда россиянин защитил титул чемпиона PRIDE в тяжелом весе. Этот поединок был признан лучшим боем года и десятилетия.