Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:55

Федор Емельяненко: «Готовится контракт на бой с Кро Копом. Промоутер — сербская сторона»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Федор Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Легендарный российский боец Федор Емельяненко рассказал «СЭ», что его боксерский поединок с Мирко «Кро Копом» Филиповичем может состояться в марте или апреле в Белграде.

— Расскажите о процессе переговоров по бою с Мирко. Насколько вы уже близки к договоренности? Кто, скорее всего, станет организатором этого поединка? Вы недавно в Сербию ездили.

— Да, мы ездили в Сербию. Промоутером будет именно сербская сторона. Все двигается в положительном направлении. Пока все складывается хорошо. Насколько я знаю, сейчас готовится контракт. Принципиальная договоренность есть. Все идет к тому, что бой случится.

— Бой планируется на май?

— Нет, в марте-апреле. В Белграде на большой арене («Белградская арена», вместимость трибун — 18 тысяч зрителей. — Прим. «СЭ»).

— Как Мирко смотрит на то, что ему, вероятно, придется боксировать в Белграде?

— Знаю, что в Белграде у него очень большое количество фанатов, 100 процентов. Там его очень поддерживают, как спортсмена очень уважают. Там и до Хорватии недалеко. Приедут с Мирко и свои [хорватские] болельщики тоже.

— Это будет не выставочный бой, а настоящий?

— Настоящий, да.

— Вам, получается, надо будет получить боксерскую лицензию.

— Это не ко мне уже. Это уже будем ближе к делу. Сейчас боксирую, тренируюсь. Это не мои проблемы.

— Будет восемь раундов?

— Сейчас — да, идет разговор о восьми раундах. Восемь раундов по 3 минуты.

— С Денисом Лебедевым будете работать?

— Я Дениса попросил, да, чтобы он был в форме. Он сказал, что будет набегать, тренироваться, готовиться. Денис сказал: «Я тебя услышал». Ну, подождем, посмотрим.

В августе 2005 года Федор Емельяненко победил Мирко Филиповича в поединке по правилам ММА на турнире PRIDE Final Conflict 2005, тогда россиянин защитил титул чемпиона PRIDE в тяжелом весе. Этот поединок был признан лучшим боем года и десятилетия.

Федор Емельяненко стал гостем редакции &laquo;СЭ&raquo;.«На бесовском языке не разговариваю. И на мерзость не ведусь». Большое интервью Федора Емельяненко

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Федор Емельяненко
Мирко Филипович
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
Орбан заявил о переломном моменте в конфликте на Украине и расколе в ЕС
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Skorz.

    Если , как пишут , бой реальный ...то , могут с ринга и унести ( Тогда удар по имиджу , будет колоссальный .Кое где ,злопыхатели сразу напишут-Императора унесли на носилках в подсобку . Оправдан ли риск ? Вам , плюс за мнение.

    22.11.2025

  • IQ-87%

    Скоро будут бои дедушек-весело не правда ли

    22.11.2025

  • Фобия

    Федя получил первую пенсию, от чекистов-миллиардеров и понял - это пипец...И ведь Фёдор прав! При нынешней власти жуликов и воров, достойной старости не будет...Гонг! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relieved:

    22.11.2025

  • За спорт!

    Сербы на реванш пойдут, бабло будет. Тряхнут стариной ветераны?

    22.11.2025

  • Aprel

    Бумажный император! :rofl:

    22.11.2025

  • Заполярье

    Федька! Не смотри на меня так...:zany_face:

    22.11.2025

  • Skorz.

    Ну не знаю .... Редкий по своим качествам боец , которого очень любят и уважают в России ! Из минусов. Усейн Болт , хорош когда он быстро летящий болт , а не когда он уже стал Усейном Ибрагимовичем ))) Боюсь , что ремейк с Кро Копом , может многих просто улынуть и не более . Это его решение .

    22.11.2025

  • pchela_tr

    С уважением отношусь к легендарному бойцу, но из-за того что не смог вовремя уйти наполучал кучу проигрышей, которые портят его наследие. И сейчас, зачем это надо не пойму

    22.11.2025

  • TokTram_

    Если 18 000 придут на бой, то, определённо, стоит попылить.

    22.11.2025

  • olegolegov3

    по шахматам пускай сыграет

    22.11.2025

  • Кабанчик

    Не осуждаю Федю, видно деньги играют решающую роль, а дать или получить по морде, это то что Феде всегда приносило хороший доход.

    22.11.2025

  • Иван

    больше ничего не умеешь? и так уже от когда-то легендарного имени остались ошметки.

    22.11.2025

  • Николай

    Старый мешок. Хватит смешить народ уже. То 10 лет не мог уйти вовремя, теперь упрашивает всех подраться с ним

    22.11.2025

    • Головкин станет президентом организации World Boxing

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости