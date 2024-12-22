Емельяненко может провести следующий бой против Харитонова

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, что может провести следующий поединок против Сергея Харитонова.

«Следующим может быть Харитонов. Этот бой реален. Ждем предложения», — сказал Емельяненко ТАСС.

Емельяненко одолел соотечественника Алексея Гончарова за 37 секунд. Бойцу 43 года, в его послужном списке 29 побед, 9 поражений и одна ничья. Харитонову 44 года, он одержал 34 победы и потерпел 8 поражений, два боя признаны несостоявшимися.