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Сегодня, 16:18

Емельяненко может провести следующий бой против Харитонова

Камила Абдурахманова
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Российский боец Александр Емельяненко рассказал, что может провести следующий поединок против Сергея Харитонова.

«Следующим может быть Харитонов. Этот бой реален. Ждем предложения», — сказал Емельяненко ТАСС.

Емельяненко одолел соотечественника Алексея Гончарова за 37 секунд. Бойцу 43 года, в его послужном списке 29 побед, 9 поражений и одна ничья. Харитонову 44 года, он одержал 34 победы и потерпел 8 поражений, два боя признаны несостоявшимися.

Источник: ТАСС
Александр Емельяненко
Сергей Харитонов
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