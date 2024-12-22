Тищенко о бое-реванше Усик — Фьюри: «Бой получился незрелищным. Хотел, чтобы Тайсон выиграл»

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал победу Александра Усика в реванше над Тайсоном Фьюри.

«Не то, чтобы я удивлен результатом. Как я и предполагал, примерно ровный бой получится, скорее всего. Так еще и не очень зрелищный. Просто я хотел бы, чтобы выиграл Тайсон Фьюри, ну молодец Усик, поздравляю», — цитирует боксера Vprognoze.

Усик победил Фьюри единогласным решением судей и сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.