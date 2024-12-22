Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 16:39

Тищенко о бое-реванше Усик — Фьюри: «Бой получился незрелищным. Хотел, чтобы Тайсон выиграл»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал победу Александра Усика в реванше над Тайсоном Фьюри.

«Не то, чтобы я удивлен результатом. Как я и предполагал, примерно ровный бой получится, скорее всего. Так еще и не очень зрелищный. Просто я хотел бы, чтобы выиграл Тайсон Фьюри, ну молодец Усик, поздравляю», — цитирует боксера Vprognoze.

Усик победил Фьюри единогласным решением судей и сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Усик
Алексей Тищенко
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Сергей Федоров не хочет возвращаться к тренерской работе
В Абхазии сообщили о начале поставок Россией электричества с 23 декабря
Россия осталась без Лиги чемпионов, матчей сборных придется ждать еще два года. В РФС заговорили о возвращении нашего футбола, но оно получится максимально тяжелым
Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд
Катар пригрозил странам ЕС прекратить поставки газа из-за новых штрафов
Путин заявил, что ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее
Популярное видео
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Емельяненко может провести следующий бой против Харитонова

Кудряшов не верит, что промоутеры смогут организовать бой Усика и Бетербиева

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости