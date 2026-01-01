Джошуа выписали из больницы после аварии в Нигерии

Бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа выписали из больницы в Лагосе (Нигерия), где он был госпитализирован после ДТП, сообщает Daily Mail.

Смертельная авария произошла в понедельник, 29 декабря. Внедорожник, в котором находился 36-летний британец, врезался в стоящий грузовик. В результате ДТП погибли два друга Джошуа — Сина Гами и Латиф Айоделе.

Джошуа является бывшим чемпионом мира по версии IBF, WBA и WBO в тяжелом весе, а также победителем Олимпиады-2012. Всего на его счету 29 побед при 4 поражениях в профессиональном боксе.