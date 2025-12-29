Погибшие в результате ДТП с участием боксера Джошуа были его тренерами

Двое погибших в результате ДТП с участием боксера Энтони Джошуа в Нигерии были его тренерами, сообщает Home of Fight.

Сина Гами являлся тренером по силовой и физической подготовке и готовил британца к бою с американским блогером Джейком Полом. Латц был личным тренером Джошуа. Оба специалиста на момент аварии находились в передней части внедорожника и скончались на месте.

Инцидент произошел на трассе Лагос—Ибадан. Внедорожник врезался в стоявший на дороге грузовик. Джошуа находился на заднем сиденье автомобиля и отделался легкими повреждениями.

36-летний Джошуа является бывшим чемпионом мира по версии IBF, WBA и WBO в тяжелом весе, а также победителем Олимпиады-2012. Всего на его счету 29 побед при 4 поражениях в профессиональном боксе