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Погибшие в результате ДТП с участием боксера Джошуа были его тренерами

Сергей Ярошенко

Двое погибших в результате ДТП с участием боксера Энтони Джошуа в Нигерии были его тренерами, сообщает Home of Fight.

Сина Гами являлся тренером по силовой и физической подготовке и готовил британца к бою с американским блогером Джейком Полом. Латц был личным тренером Джошуа. Оба специалиста на момент аварии находились в передней части внедорожника и скончались на месте.

Инцидент произошел на трассе Лагос—Ибадан. Внедорожник врезался в стоявший на дороге грузовик. Джошуа находился на заднем сиденье автомобиля и отделался легкими повреждениями.

36-летний Джошуа является бывшим чемпионом мира по версии IBF, WBA и WBO в тяжелом весе, а также победителем Олимпиады-2012. Всего на его счету 29 побед при 4 поражениях в профессиональном боксе

Энтони Джошуа.Джошуа попал в ДТП со смертельным исходом. Двое пассажиров его машины погибли на месте

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Энтони Джошуа
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