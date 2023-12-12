Экс-чемпион мира по боксу рассказал, кто может стать новым Флойдом Мейвезером

Экс-чемпион мира по версии WBC, IBF и WBA во втором среднем весе Карл Фроч (33-2) считает, что чемпион мира в двух весовых категориях 25-летний Девин Хейни (31-0) может стать новым Флойдом Мейвезером-младшим (50-0).

«Девин Хейни — действительно качественный, классный боец. У него есть скорость, комбинации ударов и передвижения. Его скорость просто ужасает. Если ты находишься перед Девином Хейни и пытаешься до него достать, он просто бьет тебя джебом, наносит встречные удары, комбинирует. Его работа ног, его рефлексы, его движение головой — он словно в матрице. Он тебя просчитывает.

Я не могу нарадоваться за него. Какой высококлассный боец, а ведь ему всего 25 лет. Он должен быть в шестерке, семерке лучших боксеров вне зависимости от категории. Сейчас он точно в десятке. Он может стать следующим Флойдом Мейвезером. Все в его руках», — сказал Фроч Froch on Fighting.

В последнем поединке Хейни победил Реджиса Прогрейса (29-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и стал новым чемпионом в первом легком весе по версии WBC. Поединок состоялся 9 декабря в Сан-Франциско, США.