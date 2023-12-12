Илич: «Pravda Boxing должны мне денег за бой с Исмаиловым»

Сербский боец Александр Илич (15-5) рассказал, что за бой с Магомедом Исмаиловым (18-3) на Pravda Boxing в октябре 2022-го он не получил обещанного гонорара. Слова Илича приводит журналист Александр Лютиков в своем Telegram.

«Мага дал мне свое слово. Обещал. Клялся. И ничего. Я по-прежнему не получил часть денег по своему контракту.

После победы над Шлеменко я получил предложение от Маги Исмаилова — сделать хороший бизнес, хорошие просмотры, хорошие деньги, если я присоединюсь к его проекту на Pravda Boxing.

И что он большой босс, что все организует, что все гарантирует, что никто меня не кинет, бла-бла-бла. И все было по-другому! По ММА у меня десять любительских боев и больше двадцати профессиональных — и вот этот боксерский бой [против Маги] был худшим опытом в моей жизни: еда, отель, взвешивание, раздевалка, перчатки, давление между раундами — во всех аспектах [был худшим]. Они даже авиабилеты не могли мне купить. И Мага был тем парнем, который клялся, когда мы уезжали без денег: «Тебе заплатят, я даю тебе свое слово».

И ничего не случилось. Они по-прежнему должны мне денег. Мага, если ты бизнесмен и большая звезда, если ты получил 400 000 долларов за тот бой, если ребята из Pravda Boxing не могут заплатить, а ты гарантировал, что заплатят, — в чем проблема? Возьми деньги из своего пакета [и заплати мне] - ведь это твое имя! С момента нашего боя уже прошел год. Бой был 4 октября 2022 года.

— Вы сказали про давление между раундами. Что вы имели в виду

— Об этом надо спросить Pravda Boxing. Но что слышал я — они приходили в наш угол и кричали, чтобы мы сдали бой. Послушайте, я не хочу принижать заслуг Маги: он по всем статьям выиграл у меня в боксе. Если бы я был в лучшей форме — он все равно мог бы побить меня снова. Я говорю о другом. Они дали мне маленькие боксерские перчатки, в которых я не мог сжать кулак. Это сумасшествие. Они боялись, что я его нокаутирую. Поставь меня в честные условия и побей меня — в чем проблема? Поначалу у нас не было номера в гостинице. У нас не было еды. И ты при этом говоришь, что ты Конор Макгрегор в масштабах России? Я такое уважать не могу.

Я слышал, многие имели проблемы с Pravda Boxing. Но все молчат. А у меня нет проблем рассказать об этом.

И еще. Я знаю, Мага скажет, что я лгу. И Pravda Boxing скажет, что я лгу. Но они забывают, что у меня есть все текстовые переписки, все голосовые, все записанные звонки — и с Магой, и с его братом, и с его командой. И если меня вынудят, я это опубликую.

Ты можешь быть лучше и известнее меня в десять раз. Ты можешь победить меня в бою. Но при этом ты фальшивый герой. Я предупреждал: если я не получу деньги до своего приезда в Россию, я не буду молчать.

— А почему вы обсуждаете финансовый вопрос с братьями Исмаиловыми, а не с главой Pravda Boxing Хетагом Цопановым?

— Потому что Хетаг не отвечает на мои сообщения. Все очень просто.

— Вы в курсе, что означает название организации Pravda?

— Я думаю, значение на сербском такое же, как на русском: справедливость, правда.

Исмаилов победил Илича единогласным решением судей. Бой проходил 7 октября 2022-го в Москве в лиге Pravda.