Экс-абсолютный чемпион мира Хейни через суд требует от бывшей невесты вернуть подарки на 350 тысяч долларов

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни подал в суд на бывшую невесту Лину Саид, сообщает портал TMZ.

Американец в своем иске заявил, что девушка отказывается возвращать подарки на сумму около 350 тысяч долларов. По словам Хейни, он дарил возлюбленной подарки в ожидании брака. Среди вещей были люксовые сумки, часы, кольцо, серьги. Отмечается, что Хейни ссылается на законы штата Калифорнии, в рамках которых подарки подлежат возврату в случае разрыва отношений.

26-летний Хейни владел всеми поясами в легком весе с 2022 по 2023 год. На его счету 33 боя, 32 победы и 1 поединок признан несостоявшимся.