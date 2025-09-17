Агрба на турнире «IBA.PRO 10» в Петербурге встретится с Чарльзом Шинимой из Намибии

Серебряный призер Европейских игр-2019, обладатель пояса IBA россиянин Харитон Агрба (15-1, КО 9) 6 октября в Санкт-Петербурге в рамках главного карда турнира «IBA.PRO 10» встретится с Чарльзом Шинимой (19-2, КО 13) из Намибии. Этот поединок в первом полусреднем весе будет состоять из десяти раундов.

В последний раз Агрба выходил на ринг в июле в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions, когда проиграл аргентинцу Рубену Муньозу нокаутом во втором раунде. На тот момент россиянин владел титулами IBF Interсontinental и WBA Continental. Сейчас 29-летний Агрба занимает 12-ю строчку в рейтинге WBA. 33-летний Шинима владел поясом WBO Africa и практически все свои бои провел на территории Намибии.

В главном поединке турнира «IBA.PRO 10» встретятся российские тяжеловесы Сергей Кузьмин (19-2, КО 14) и Мурад Халидов (10-0, КО 5). В со-главном событии шоу пояс чемпиона России в первом полусреднем весе в 10-раундовом бою разыграют Георгий Челохсаев (24-2-1, КО 16) и Ваге Саруханян (21-4-2, КО 4).

Полностью кард турнира «IBA.PRO 10» в Санкт-Петербурге выглядит следующим образом:

— до 61,2 кг, 6 раундов: Тамерлан Оздоев (2-0, КО 1, Россия) — Джума Кийо (7-1, КО 3, Танзания);

— до 69,9 кг, 6 раундов: Игорь Свиридченков (Россия) — Раттавут Тонгарам (10-4, КО 8, Таиланд);

— до 55,3 кг, 6 раундов: Карина Тазабекова (5-0, КО 1, Россия) — Лина Касвека (9-2, КО 4, Замбия);

— до 76,2 кг, 6 раундов: Чеэрав Ашалаев (2-0 в IBA.PRO, Россия) — Саджад Мехраби (6-5-2, КО 4, Иран);

— до 76,2 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Никита Кузьмин (7-0, КО 3, Россия) — Некруз Салимов (1-0, КО 1, Таджикистан);

— до 66,7 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Александр Зырянов (2-0, КО 1, Россия) — Хикматилло Улмасов (4-0, КО 4, Узбекистан);

— до 69,9 кг, 4 раунда: Андрей «Ушу Мастер» Ефимов — Камариддин «Камил Карате» Хасанов;

— до 63,5 кг, 10 раундов: Харитон Агрба (15-1, КО 9, Россия) — Чарльз Шинима (19-2, КО 13, Намибия);

— до 63,5 кг, 10 раундов, бой за титул чемпиона России: разыграют Георгий Челохсаев (24-2-1, КО 16) — Ваге Саруханян (21-4-2, КО 4);

— свыше 90,7 кг, 8 раундов: Сергей Кузьмин (19-2, КО 14, Россия) и Мурад Халидов (10-0, КО 5, Россия).