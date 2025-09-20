Мексиканский боксер Кабрера обнаружен мертвым в Мексике

Мексиканского боксера Хесуса Кабреру нашли мертвым на обочине дороги в пустынной местности на границе штатов Сонора и Нижняя Калифорния, сообщает Marca.

По информации источника, 21-летний мексиканец пропал несколькими днями ранее, о чем его семья заяила в полицию. Его тело было завернуто в простыню и обвязано упаковочной лентой. Опознали Кабреру по нескольким татуировкам. Началось расследование.

Кабрера в профессиональном боксе провел 17 боев, в которых одержал 7 побед (5 нокаутом), потерпел 9 поражений (8 нокаутом), а также один бой завершился вничью.