Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:25

Джордж Форман: «Надеюсь, Уайлдер сможет вернуть себе титул чемпиона»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман (76-5) ответил на сообщение пользователя сети, заявившего, что Форман бил сильнее, чем экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2).

«Уайлдер, безусловно, умеет бить, он уже не раз доказывал свою силу. Надеюсь, он сможет вернуть себе титул», — написал Форман в соцсети X.

Уайлдер следующий бой может провести против экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).

Бокс
Деонтей Уайлдер
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Гол Головина помог «Монако» победить «Ланс» в чемпионате Франции
Медведев обыграл Баэса и вышел в четвертый круг US Open
Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Около 280 тыс. человек приняты на контрактную службу в ВС РФ с 1 января
ВКС РФ нанесли удар по хранилищам топлива для ВСУ в порту Одесской области
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рой Джонс: «Что произойдет, если Деонтей Уайлдер ударит Усика по корпусу?»
Новости
RSS RSS
Все новости