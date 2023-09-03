Джордж Форман: «Надеюсь, Уайлдер сможет вернуть себе титул чемпиона»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман (76-5) ответил на сообщение пользователя сети, заявившего, что Форман бил сильнее, чем экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2).

«Уайлдер, безусловно, умеет бить, он уже не раз доказывал свою силу. Надеюсь, он сможет вернуть себе титул», — написал Форман в соцсети X.

Уайлдер следующий бой может провести против экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).