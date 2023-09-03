Рой Джонс: «Что произойдет, если Деонтей Уайлдер ударит Усика по корпусу?»

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) рассказал, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) может не выдержать удары чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) и экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2).

«Мне не нравится идея боя Усика и Фьюри. Мне не нравился этот бой тогда, не нравится он и сейчас. Почему? Бой Усика с Дюбуа. Что произойдет, если Деонтей Уайлдер ударит Усика по корпусу? Некоторые считают, что тот удар не был запрещенным, и Усику должны были засчитать нокаут. Вся эта ситуация открывает гораздо больше возможностей для парней, которые умеют сильно бить», — сказал Джонс на своем YouTube-канале.

Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (19-2) в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.