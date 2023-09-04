Тренер боксера Кроуфорда был арестован в аэропорту из-за перевозки оружия

Тренер абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе Теренса Кроуфорда Брайан Макинтайр был задержан в аэропорту Манчестера, у него обнаружили оружие и боеприпасы, сообщил Daily Mail.

По информации источника, в воскресенье Макинтайр пытался улететь обратно в США после победы Криса Юбанка-младшего над Лиамом Смитом.

Заряженное оружие и боеприпасы были обнаружены во время проверки багажа перед рейсом.

Макинтайр считается одним из лучших тренеров по боксу в мире и является фаворитом на звание «Тренер года» — 2023.