Джо Джойс рассказал, кто бьет сильнее — Нганну или Фьюри

Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-1) проводил спарринги как с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0), так и с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0). В интервью Pro Boxing Fans он сказал, кто из бойцов бьет сильнее.

«Естественно, Нганну бьет сильнее, если вы позволяете ему. Фьюри — скользкий персонаж, но он показал, что тоже может бить сильно. Это видно по тому, как он нокаутировал [Диллиана] Уайта и [Деонтея] Уайлдера.

Я разочарован тем, что Фьюри не стал драться с Александром Усиком, потому что это был бой за неоспоримое чемпионство, чего не было уже много лет, особенно в супертяжелом весе. Надеюсь, что это произойдет, но все еще остается под вопросом».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.