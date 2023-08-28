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Сегодня, 14:45

Джо Джойс рассказал, кто бьет сильнее — Нганну или Фьюри

Давид Хачатрян
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Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-1) проводил спарринги как с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0), так и с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0). В интервью Pro Boxing Fans он сказал, кто из бойцов бьет сильнее.

«Естественно, Нганну бьет сильнее, если вы позволяете ему. Фьюри — скользкий персонаж, но он показал, что тоже может бить сильно. Это видно по тому, как он нокаутировал [Диллиана] Уайта и [Деонтея] Уайлдера.

Я разочарован тем, что Фьюри не стал драться с Александром Усиком, потому что это был бой за неоспоримое чемпионство, чего не было уже много лет, особенно в супертяжелом весе. Надеюсь, что это произойдет, но все еще остается под вопросом».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
ММА
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