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7 марта, 17:33

Джейк Пол проведет бой против Майка Тайсона 20 июля

Алина Савинова
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Джейк Пол
Джейк Пол.
Фото Reuters

Американский блогер и боксер Джейк Пол проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона.

«Джейк Пол против Майка Тайсона — это бой мечты, который бывает раз в жизни, и я ожидаю, что это будет самое популярное боксерское событие в современной истории бокса», — приводит ESPN слова менеджера Пола Накисы Бидариана.

Бой состоится 20 июля в турнире в Техасе и станет главным событием вечера.

Последний раз Тайсон выходил на ринг в ноябре 2020 года в рамках показательного поединка. Его противостояние с Роем Джонсом завершилось ничьей. Пол 3 марта одержал победу над Райаном Бурландом.

Источник: https://www.espn.com/boxing/story/_/id/39674243/jake-paul-vs-mike-tyson-set-july-20-stream-netflix
Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон
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