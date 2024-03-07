Джейк Пол проведет бой против Майка Тайсона 20 июля

Американский блогер и боксер Джейк Пол проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона.

«Джейк Пол против Майка Тайсона — это бой мечты, который бывает раз в жизни, и я ожидаю, что это будет самое популярное боксерское событие в современной истории бокса», — приводит ESPN слова менеджера Пола Накисы Бидариана.

Бой состоится 20 июля в турнире в Техасе и станет главным событием вечера.

Последний раз Тайсон выходил на ринг в ноябре 2020 года в рамках показательного поединка. Его противостояние с Роем Джонсом завершилось ничьей. Пол 3 марта одержал победу над Райаном Бурландом.