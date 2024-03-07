Кудряшов считает, что у Нганну нет шансов в бою с Джошуа

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов поделился мнением о бое Энтони Джошуа и Франсиса Нганну.

«Я верю в бокс, и в то, что все будет по-настоящему, без условий в контракте, о которых мы не знаем. Объективно, у Нганну нет шансов от слова совсем. Аналогично, если они встретятся в клетке — там у Джошуа нет ни единого шанса против Нганну. Его переведут и забьют. Джошуа — хороший и качественный боксер, несмотря на поражения. Он — боксер высокого уровня, и у Нганну будут большие проблемы», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.