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7 марта, 11:50

Кудряшов считает, что у Нганну нет шансов в бою с Джошуа

Руслан Минаев
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов поделился мнением о бое Энтони Джошуа и Франсиса Нганну.

«Я верю в бокс, и в то, что все будет по-настоящему, без условий в контракте, о которых мы не знаем. Объективно, у Нганну нет шансов от слова совсем. Аналогично, если они встретятся в клетке — там у Джошуа нет ни единого шанса против Нганну. Его переведут и забьют. Джошуа — хороший и качественный боксер, несмотря на поражения. Он — боксер высокого уровня, и у Нганну будут большие проблемы», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Дмитрий Кудряшов
Франсис Нганну
Энтони Джошуа
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