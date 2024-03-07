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7 марта, 23:38

Субханкулов и Сосулин выступят на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Уфе

Алина Савинова
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Россиянин Артур Субханкулов и румын Джеймс Череджи проведут поединок за пояс чемпиона Европы в весе до 60 кг на турнире из серии «Ночь чемпионов IBA».

Бой состоится 20 апреля в ледовом Дворце спорта «Салават Юлаев» в Уфе и станет главным событием вечера.

Субханкулов — многократный призер чемпионатов России и многократный победитель Кубка мира среди нефтяных стран. На профессиональном ринге россиянин дебютировал летом 2021 года и за это время успел одержать шесть побед.

Череджи провел больше двадцати боев по профессионалам. В марте 2020 года он уступил австралийцу Лиаму Паро в борьбе за пояса WBO Global и IBF International.

В со-главном событии турнира «Ночь чемпионов IBA» чемпион России-2022 Павел Сосулин встретится с Эммани Каломбо из ДР Конго.

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