Джейк Пол объяснил, почему не стал жестко работать с Майком Тайсоном

Американский видеоблогер Джейк Пол объяснил, почему не стал боксировать в жесткой манере с легендарным Майком Тайсоном.

«Был момент, когда я такой: «О, он не отвечает мне тем же». Не знаю, устал ли он или дело в его возрасте, но у меня большое уважение к нему. И эта насильственная вражда между нами, особенно после того, как он дал мне пощечину... Мне захотелось проявить агрессию, провести ему тейкдаун, нокаутировать и все в этом роде, но все эти мысли улетучились по мере того, как проходили раунды», — сказал Джейк Пол на пресс-конференции после боя.

Пол единогласным решением судей выиграл у 58-летнего Тайсона. Восьмираундовый бой проходил в ночь на 16 ноября в Техасе (США).