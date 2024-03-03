Джейк Пол нокаутировал Райана Бурланда в первом раунде

Блогер и боксер Джейк Пол (9-1) остановил Райана Бурланда (17-3) техническим нокаутом на отметке 2:37 первого раунда.

Пол в начале боя использовал джеб и тяжелые удары правой рукой по корпусу. После этого он провел комбинацию, которая прижала Бурланда к канатам. Пол продолжал наносить удары до тех пор, пока рефери Луис Пабон не остановил поединок.

«Я хотел, чтобы бой был немного длиннее, чтобы дать фанатам больше времени насладиться, — сказал Пол в своем послематчевом интервью. — Я так счастлив быть в Пуэрто-Рико. Вы все проявляете ко мне безумную любовь».

Бой состоялся в ночь на 3 марта на Coliseo de Puerto Rico Jos? Miguel Agrelot в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.