Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

3 марта, 06:43

Джейк Пол нокаутировал Райана Бурланда в первом раунде

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джейк Пол
Джейк Пол.
Фото Reuters

Блогер и боксер Джейк Пол (9-1) остановил Райана Бурланда (17-3) техническим нокаутом на отметке 2:37 первого раунда.

Пол в начале боя использовал джеб и тяжелые удары правой рукой по корпусу. После этого он провел комбинацию, которая прижала Бурланда к канатам. Пол продолжал наносить удары до тех пор, пока рефери Луис Пабон не остановил поединок.

«Я хотел, чтобы бой был немного длиннее, чтобы дать фанатам больше времени насладиться, — сказал Пол в своем послематчевом интервью. — Я так счастлив быть в Пуэрто-Рико. Вы все проявляете ко мне безумную любовь».

Бой состоялся в ночь на 3 марта на Coliseo de Puerto Rico Jos? Miguel Agrelot в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В велоспорте запретили новый инновационный шлем
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудряшов нокаутировал Севейджа на вечере бокса в Губкине

Джейк Пол бросил вызов Саулю Альваресу: «Канело, хватит увиливать»
Новости
RSS RSS
Все новости