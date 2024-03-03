Джейк Пол бросил вызов Саулю Альваресу: «Канело, хватит увиливать»

Блогер и боксер Джейк Пол (9-1) обратился к абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (60-2), назвав себя «лицом бокса».

«Канело, хватит увиливать, я знаю, что ты этого хочешь. Я представляю Пуэрто-Рико, ты представляешь Мексику, так что это Мексика против Пуэрто-Рико. Я хочу получить Канело. Я — лицо этого спорта. Кто делает для бокса больше, чем я?» — сказал Пол после победы над Райаном Бурландом (17-3).

Пол победил Бурланда техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся в ночь на 3 марта на Coliseo de Puerto Rico Jos? Miguel Agrelot в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.