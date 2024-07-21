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Сегодня, 08:12

Джейк Пол нокаутировал Перри

Давид Хачатрян
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Боксер Джейк Пол (10-1) одержал победу над экс-бойцом UFC Майком Перри (0-2), победив нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 20 июля в Далласе, США.

Поединок не получился конкурентным. На протяжении всего боя Пол уверенно забирал раунды и несколько раз отправил Перри в нокдаун. В шестом раунде Пол отправил Перри в нокаут, судья был вынужден остановить бой.

Изначально Пол должен был подраться с Майком Тайсоном (50-6), однако поединок был отложен из-за проблем Тайсона со здоровьем. Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Джейк Пол
Майк Перри
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