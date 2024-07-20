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20 июля, 23:48

Усик ответил Макгрегору на предложение перейти в кулачные бои

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO Александр Усик (22-0) не исключил, что попробует себя в кулачных боях.

Ранее совладелец лиги кулачных боев Bare Knuckle FC Конор Макгрегор предложил Усику перейти в свой промоушен.

«Давайте разговаривать», — ответил боксер в социальных сетях и выложил фотографию с Макгрегором.

Усик 19 мая победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Конор Макгрегор
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