Боксер Севейдж рассказал, что у него нет проблем со здоровьем после нокаута от Кудряшова

Американский боксер Деандре Севейдж сообщил о своем состоянии после поражения нокаутом от россиянина Дмитрия Кудряшова.

«Проблем со здоровьем и травм нет. Меня осмотрели медики, но все в порядке. Я очень благодарен жителям Губкина за поддержку и отношение ко мне. Это было очень здорово», — цитирует Севейджа ТАСС.

2 марта Кудряшов победил американца Севейджа на вечере бокса в Губкине. 38-летний россиянин нокаутировал соперника в шестом раунде.