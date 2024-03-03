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3 марта, 11:07

Боксер Севейдж рассказал, что у него нет проблем со здоровьем после нокаута от Кудряшова

Виктория Кравченко
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Американский боксер Деандре Севейдж сообщил о своем состоянии после поражения нокаутом от россиянина Дмитрия Кудряшова.

«Проблем со здоровьем и травм нет. Меня осмотрели медики, но все в порядке. Я очень благодарен жителям Губкина за поддержку и отношение ко мне. Это было очень здорово», — цитирует Севейджа ТАСС.

2 марта Кудряшов победил американца Севейджа на вечере бокса в Губкине. 38-летний россиянин нокаутировал соперника в шестом раунде.

Источник: https://tass.ru/sport/20140571
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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