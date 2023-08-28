Даниэль Дюбуа — о бое с Усиком: «После 5-го раунда я растерялся и потерял темп»

Британский боксер Даниэль Дюбуа (19-2) поделился эмоциями, когда понял, что его удар по чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (21-0) в пятом раунде был признан нелегальным.

«Когда он упал, я подумал: «Теперь начнется отсчет до 10». Я знал, что он не успеет подняться, — сказал Дюбуа в интервью BBC Sport. — Он держался за живот. Он не мог пошевелиться. Но что-то во мне просто говорило: «О нет, что здесь происходит? Это неправильно. Почему не считают?» Я смотрю на ринг, на происходящее, вижу все это безумие.

Я думал: «Что здесь происходит, это чистый удар». Я сказал рефери, что поймал его, и удар не был низким. В тот момент я просто растерялся. Я был обескуражен и потерял темп, после чего мне пришлось вернуться в бой и пытаться надавить на него.

Я был против него, на вражеской территории, но я не выбился из сил. Если бы это было в Англии, все было бы совсем по-другому. Обстоятельства делают большую разницу — домашняя территория, домашнее преимущество».

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.