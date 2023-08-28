Александр Усик: «Если бы рефери начал считать, я бы 100 процентов вскочил на ноги»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) прокомментировал эпизод, в котором он пропустил спорный удар от Даниэля Дюбуа (19-2) в пятом раунде, после которого упал на канвас.

«Если бы рефери начал считать, я бы 100 процентов вскочил. Я бы встал на ноги. Мне было бы тяжело восстанавливаться и возвращаться в свое нормальное состояние, но то, что я был бы на ногах, не вызывает сомнений. Нехорошо, когда люди пытаются добиться победы, используя такую грязную тактику. Грязными методами победить невозможно. Нужно быть честным», — сказал Усик в интервью Boxing King Media.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.