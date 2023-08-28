Лебедев поддержал введение видеоповторов в боксе

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев высказался о введении видеоповторов в боксе.

«Поддерживаю идею Дерека Чисоры ввести в боксе систему видеоповторов. Лишним это точно не будет. Помню, в поединке с Муратом Гассиевым он тоже на самом деле попал мне не по печени, а по почкам и спине. Но мы — профессионалы, и остается лишь принимать подобные вещи. А вспомните, как Андре Уорд ударил Сергея Ковалева по трусам. Но там арбитр зафиксировал нокдаун. VAR в какой-то степени могла бы помочь разобраться», — приводит слова Лебедева RT.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.