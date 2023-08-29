Дрозд рассказал, что ждет от поединка между Туйновым и Ли Ху

Российский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка между Владиславом Туйновым и китайцем Ли Ху.

«Туйнов — мастер спорта международного класса и известный боксер, боксер на голых кулаках. Он яркий, динамичный, зрелищный, с хорошей техникой. У него удары с разворотом, его любимые «вертушки». В этом поединке будет интрига. Тут может решиться одним ударом. Каждый из ребят умеет бить. Может быть, досрочно, а может и затянуться», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

?Поединок Туйнова и Ли Ху пройдет 15 сентября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».