Дрозд пожелал удачи Яньковой в поединке с Юйсинь

Российский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка между Анастасией Яньковой и китаянкой Янь Юйсинь.

«Настя вернулась на ринг. Ее возвращение мы уже комментировали. Были видны ее точки роста, она долго не боксировала. Но, как мы видим, у нее уже второй бой. Получается, что она вернулась, по сути, возобновила карьеру свою. Надеемся, что она выйдет в своей лучшей форме. Точно знаю, что поклонники ее будут ждать. У нее большая армия фанатов. Желаю ей удачи, надеюсь, она победит», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

Янькова и Юйсинь проведут поединок 15 сентября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».