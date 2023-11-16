Дмитрий Бивол проведет бой с британцем Линдоном Артуром 23 декабря

Россиянин Дмитрий Бивол проведет бой с британцем Линдоном Артуром. Поединок состоится 23 декабря в Саудовской Аравии — в андеркарде турнира с участием Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Бивол и Артур уже успели провести дуэль взглядов.

Дмитрий Бивол и Линдон Артур. Фото Скриншот видеоролика

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

32-летний Артур провел на профессиональном ринге 24 боя — одержал 23 победы (16 нокаутов) и потерпел одно поражение.