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Валуев: «Жаль, что бой Бивола будет в тени поединков Джошуа и Уайлдера»

Алина Савинова
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Экс-чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы Николай Валуев высказался о предстоящем поединке Дмитрия Бивола и Линдона Артура.

«Рад, что Дмитрий возвращается в дело и проведет защиту своего титула. Пока не изучал бои его оппонента, чтобы дать ему полную оценку, но думаю, что бой привлечен внимание большой аудитории. Жаль, что его поединок будет в тени боев Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Все же Бивол обладает чемпионским титулом, и достоин того, чтобы возглавлять турниры. Тем не менее, это будет яркий турнир с большой телеаудиторией», — цитирует Валуева MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Биволом и Артуром состоится 23 декабря в Саудовской Аравии — в андеркарде турнира с участием Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/valuev-zhal-chto-boi-bivola-proidet-v-teni-poedinkov-dzhoshua-i-uaildera-306213/
Бокс
Дмитрий Бивол
Линдон Артур
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Дмитрий Бивол проведет бой с британцем Линдоном Артуром 23 декабря

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