Фрэнсис Нганну вошел в топ-10 рейтинга WBC

Боец ММА Фрэнсис Нганну вошел в первую десятку рейтинга WBC, сообщает пресс-служба организации.

Камерунец провел один бой по правилам бокса. 28 октября он дебютировал на ринге в поединке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Нганну проиграл раздельным решением судей. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В тройку рейтинга тяжеловесов на сайте WBC входят Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Арсланбек Махмудов.