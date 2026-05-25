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Стали известны угловые Бивола на бой с Айфертом

Одним из угловых чемпиона по версиям IBF, WBO и WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола в бою с обязательным претендентом по версии IBF немцем Михаэлем Айфертом станет его отец, Юрий Бивол, сообщает Федерация бокса России.

Бой 35-летнего Бивола и 28-летнего Айферта состоится 30 мая в Екатеринбурге, на кону пояса IBF и WBA, которыми владеет российский боксер.

Кроме отца, угловыми Бивола станут тренер Геннадий Машьянов, катмен Дмитрий Лучников, а также американский тренер по физподготовке Тэйлор Рамсдел.

Айферта на бой выведут его главный тренер Дмитрий Сихолай, а также ассистенты Анатолий Муратов и Истван Сили, а также катмэн Маркус Швер.

Бивол провел 25 боев и одержал 24 победы. Последний раз россиянин выходил на ринг 22 февраля 2025 года и оказался сильнее Артура Бетербиева. В апреле 2025 года он отказался защищать титул WBC и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

На счету Айферта 14 боев и 13 побед.

Михаэль Айферт.Немец с русскими корнями получил шанс всей жизни. Что известно о сопернике Бивола

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Источник: ФБР
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Дмитрий Бивол
Михаэль Айферт
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