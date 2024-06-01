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Дмитрий Бивол — Малик Зинад: смотреть трансляцию в прямом эфире в России

Бой Дмитрий Бивол — Малик Зинад состоится 1 июня в Эр-Рияде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер Дмитрий Бивол (слева).
Дмитрий Бивол (слева).
Фото Reuters

Российский чемпион мира по версиям WBA Super и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет защиту титула в бою с непобежденным ливийцем Маликом Зинадом 1 июня. Их поединок пройдет на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию поединка Бивол — Зинад в прямом эфире смогут все зрители онлайн-кинотеатра Okko. Для доступа к просмотру необходима подписка на сервис. На сайте «СЭ» также идет текстовая онлайн-трансляция боксерского вечера на Kingdom Arena.

У 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 22 победы в 22 поединках. 11 раз россиянин завершил бои досрочно нокаутами. На счету 30-летнего Зинада — 22 победы (17 нокаутом) в 22 боксерских поединках.

Бокс: новости и статьи, интервью со спортсменами и тренерами, расписание и результаты турниров, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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