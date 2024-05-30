Сироткин считает, что Чжан победит Уайлдера на турнире в Эр-Рияде

Российский боксер Андрей Сироткин заявил, что китаец Чжилэй Чжан имеет все шансы на победу над американцем Деонтеем Уайлдером.

«Склоняюсь к победе китайского боксера. Прикольный он. У него интересный и зрелищные бои. Уайлдер на спаде, поэтому явного фаворита нет. Болеть буду за Чжана», — приводит слова Сироткина MMA.Metaratings.ru.

Бой между Уайлдером и Чжаном состоится 1 июня в Эр-Рияде. Оба боксера потерпели поражения в своих последних поединках от новозеландца Джозефа Паркера.