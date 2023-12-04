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Сегодня, 18:30

Турнир с боями Джошуа, Уайлдера и Бивола: дата турнира и кто соперники

Боксерский турнир от Matchroom Boxing состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 23 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Бивол.
Фото USA Today Sports

23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский турнир от Matchroom Boxing. Главным событием вечера станет поединок Энтони Джошуа — Отто Валлин. В соглавном бою подерутся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер. В третьем по значимости событии Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против Линдона Артура.

Начало турнира запланировано на 21.00 по московскому времени. Ориентировочное время начала бой Дмитрия Бивола — в 23.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса. В России не будет официальной трансляции турнира в полном объеме. Бесплатно в прямом эфире следить за поединками можно на в тематических Telegram-каналах и группах в социальной сети «ВКонтакте».

Подробную информацию о турнире боксеров в Саудовской Аравии и прогнозы читайте в нашем материале.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Дмитрий Бивол
Отто Валлин
Энтони Джошуа
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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