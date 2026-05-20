Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: дата и время боя

Чемпион мира Дмитрий Бивол и немецкий боксер Михаэль Айферт проведут титульный поединок в полутяжелом весе в субботу, 30 мая. На кону — пояса IBF и WBA. Вечер бокса от промоутерской компании RCC Boxing Promotions пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Начало главного боя — около 23.30 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Бивол — Айферт

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного боя. Ключевые события и результаты поединка будут доступны в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте. Прямую трансляцию противостояния покажет Первый канал (в эфире федерального канала и на официальном сайте).

35-летний Бивол имеет рекорд в профессиональной карьере — 24-1 (12 побед нокаутом). Последний свой бой провел 22 февраля 2025 года. Тогда Дмитрий победил Артура Бетербиева судейским решением и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA Super, IBO,IBF,WBC и WBO.

На счету 28-летнего Айферта в боксе — 13-1 (5 побед нокаутом).