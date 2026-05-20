Боксерский турнир Усик — Верхувен: полный кард, дата и место
Боксерский турнир с боем Усик — Верхувен пройдет в Египте
Вечер бокса на территории комплекса пирамид в Гизе состоится в субботу, 23 мая. Начало турнира — в 18.00 по московскому времени.
Полный кард турнира
- Александр Усик — Рико Верхувен;
- Хамза Шираз — Алем Бегич;
- Шахрам Гиясов — Джек Кэттеролл;
- Фрэнк Санчес — Ричард Торрес-младший;
- Мизуки Хирута — Май Солиман;
- Басем Мамдух — Джамал Талли;
- Махмуд Мобарк — Майкл Каляли;
- Омар Хикал — Али Ссурункума;
- Султан Альмохамед — Дэди Импракс.
В главном поединке турнира встретятся украинец Александр Усик и нидерландец Рико Верхувен, которые сразятся за титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, The Ring и эксклюзивный пояс «Короля Нила». У Усика 24 победы и 0 поражений в профессиональной карьере. Александр одержал 15 побед нокаутом. Верхувен провел лишь 1 поединок в боксе и выиграл его нокаутом. В кикбоксинге у него 66 побед (21 нокаутом), 10 поражений и 1 ничья.
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