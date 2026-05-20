Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Боксерский турнир Усик — Верхувен: полный кард, дата и место

Боксерский турнир с боем Усик — Верхувен пройдет в Египте
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Вечер бокса на территории комплекса пирамид в Гизе состоится в субботу, 23 мая. Начало турнира — в 18.00 по московскому времени.

Полный кард турнира

  • Александр Усик — Рико Верхувен;
  • Хамза Шираз — Алем Бегич;
  • Шахрам Гиясов — Джек Кэттеролл;
  • Фрэнк Санчес — Ричард Торрес-младший;
  • Мизуки Хирута — Май Солиман;
  • Басем Мамдух — Джамал Талли;
  • Махмуд Мобарк — Майкл Каляли;
  • Омар Хикал — Али Ссурункума;
  • Султан Альмохамед — Дэди Импракс.

В главном поединке турнира встретятся украинец Александр Усик и нидерландец Рико Верхувен, которые сразятся за титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, The Ring и эксклюзивный пояс «Короля Нила». У Усика 24 победы и 0 поражений в профессиональной карьере. Александр одержал 15 побед нокаутом. Верхувен провел лишь 1 поединок в боксе и выиграл его нокаутом. В кикбоксинге у него 66 побед (21 нокаутом), 10 поражений и 1 ничья.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Зеленский заявил о получении ракет к системам Patriot
Иностранные фигуристы убрали флаги своих стран в знак солидарности с Лазаревым
Мостовой отказывается от «Рубина», Кисляку нашли клуб в Турции. Трансферные слухи РПЛ
Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
На Амурском газохимическом комплексе произошло возгорание. Что известно
Два сотрудника Запорожской АЭС пострадали при атаке дрона ВСУ
Популярное видео
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Александр Бурмистров снова едет в Америку
Александр Бурмистров снова едет в Америку
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: дата и время боя

Александр Усик — Рико Верхувен: дата и время боя, где смотреть в России
Новости
RSS RSS
Все новости